Дожди улучшили состояние почвы, но осложнили полевые работы в ряде районов - Белгидромет

Больше актуальной и интересной информации о погоде смотрите в программе ОНТ "Метеогид" на videobel.by .-0-





13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На большей части территории Беларуси верхний 10-сантиметровый слой почвы хорошо увлажнен. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды."Это благоприятно для проведения зяблевой обработки почвы, появления всходов на поздних посевах озимых зерновых культур, развития корневой системы растений. В ряде районов северного региона и в восточной части страны после интенсивных дождей почва сильно увлажнена, что затрудняет проведение полевых сельскохозяйственных работ. Вместе с тем местами в Брестской области недостаток влаги в почве сохраняется, верхний слой по-прежнему слабо влажный", - отметили агрометеорологи.По прогнозам специалистов, в ближайшее время небольшие дожди не должны создавать серьезных помех для проведения уборочных работ. "Из-за угрозы заморозков не следует оставлять на полях без укрытия выкопанную сельскохозяйственную продукцию", - напомнили в Белгидромете.