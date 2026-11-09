Дожди придут вместе с потеплением, но в выходные снова похолодает. Какой будет погода 10-15 ноября

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9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ноябрь на неделе проявит свой переменчивый характер, чередуя морозную свежесть с осенним теплом. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды."Так, в ближайший вторник () Беларусь продолжит находиться на периферии антициклона KLAUS. Поэтому в стране сохранится прохладная погода с локальными осадками. А затем наша территория окажется во власти ненастных западных циклонов, которые принесут не только осадки в большинство районов страны, но и запустят согретые Гольфстримом воздушные массы. Однако период теплой погоды будет длиться недолго (с четверга по пятницу). И в субботу вслед за фронтальными разделами распространятся высокое давление и воздух арктического происхождения", - рассказали в Белгидромете.Завтра будет преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня по западу страны ожидаются осадки, в основном дождь. В ночные и утренние часы местами возможны слабые туман и гололед. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, по западу - минус 4-7, днем - плюс 2-7.В среду,, ночью на большей части территории, днем местами выпадут осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах возможны туман и слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 3 градусов, днем - плюс 1-6.ночью местами, днем на большей части территории страны - осадки (дождь, ночью с мокрым снегом). Ночью и утром в отдельных районах возможны слабые туман и гололед. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, днем будет 1-7 градусов выше нуля, по юго-западу местами - до плюс 9.на большей части территории страны ожидаются осадки, в основном дождь. Днем местами по юго-востоку пройдут сильные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый гололед. Температура воздуха ночью составит от 0 до плюс 6 градусов, днем будет 1-7 градусов тепла, по югу и юго-востоку местами - до плюс 9.В субботу,, местами по стране - небольшие осадки (дождь, мокрый снег). На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, днем будет 0 - плюс 6.В воскресенье - преимущественно без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью - от 0 до минус 5 градусов, днем - плюс 1-7.