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Общество
25 октября 2026, 09:01
Дожди или ясная погода: что обещают синоптики сегодня?
25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во многих районах Беларуси сегодня ожидаются дожди. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
В отдельных районах - порывистый ветер. Температура воздуха составит от 10 до 16 градусов тепла.-0-
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