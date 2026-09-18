Дожди и туманы в утреннее время. Какую погоду ждать белорусам 19 сентября

В субботу будет переменная облачность. Ночью и утром местами, по юго-востоку во многих районах пройдут кратковременные дожди. Днем будет преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Ветер прогнозируется юго-западный 3-8 м/с.