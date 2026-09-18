Дожди и туманы в утреннее время. Какую погоду ждать белорусам 19 сентября

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какую погоду ждать белорусам 19 сентября, рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу будет переменная облачность. Ночью и утром местами, по юго-востоку во многих районах пройдут кратковременные дожди. Днем будет преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Ветер прогнозируется юго-западный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит от плюс 7 до плюс 13 градусов. Днем будет 18-23 градуса выше нуля.
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