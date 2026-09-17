Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 17 сентября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
07:48 "Мощная синергия компетенций": Беларусь и Россия укрепляют сотрудничество в сфере геологии Экономика
07:26 В МНС напомнили об уплате единого имущественного платежа до 16 ноября Общество
07:07 Дожди и грозы пройдут в Беларуси 17 сентября Общество
07:00 Лукашенко: День народного единства символизирует национальное достоинство и историческую справедливость Президент
07:00 Символ сплоченности и исторической справедливости. День народного единства отмечают в Беларуси Общество
07:00 Главные новости за 16 сентября Общество
01:00 НАСА обнаружило на Луне крупнейший из новых кратеров в Солнечной системе Калейдоскоп
00:43 Состав эмали зубов тираннозавров указал на "человеческую" температуру их тела Калейдоскоп
00:29 В Колумбии обнаружили самолет, потерпевший крушение В мире
00:08 Белорусы помогли "Кельце" выиграть второй матч в гандбольной Лиге чемпионов Спорт
16.09.26
16.09.26 23:59 Гутерриш: конфликты в Украине и на Ближнем Востоке чреваты мировым взрывом В мире
16.09.26 23:42 Данилович: в мире, где все меньше независимых государств, Беларусь остается суверенной  Общество
16.09.26 23:22 Акцент на устройство защитных покрытий. Какие планы по ремонту дорог в Минской области Регионы
16.09.26 23:12 Когда на дорогах нужен ямочный ремонт, а когда - новое покрытие? Ответили эксперты Общество
16.09.26 22:48 Меньше ям и асфальт от райцентров к агрогородкам. Минтранс о задачах в сфере дорожного строительства Общество
16.09.26 22:41 Безопасность полетов и передовые технологии. Минск принял совещание координационного совета "Евразия" Общество
16.09.26 22:12 "Шахтер" и "Славутич" одержали победы в матчах хоккейной экстралиги Спорт
16.09.26 22:03 Аншлаг под звуки Рахманинова. В Белгосфилармонии открылся симфонический сезон Культура
16.09.26 21:58 Футболисты "Арарата-Армении" крупно проиграли на старте Лиги Европы Спорт
16.09.26 21:40 Теннисист Бетов пробился во второй круг турнира ITF в Египте Спорт
16.09.26 21:11 Почти на каждой десятой АЗС Франции наблюдаются проблемы с топливом  В мире
16.09.26 21:03 Сотни людей приняли участие в митинге в память о жертвах концлагеря "Береза-Картузская" Общество
16.09.26 20:52 Беларусь и Россия планируют развивать единое цифровое пространство в строительстве Общество
16.09.26 20:47 Кочанова прибыла с рабочим визитом в Алжир Политика
16.09.26 20:42 Пока у нас есть материнские корни нашей Родины - нация живет - Шпилевская Общество
16.09.26 20:39 Московский "Спартак" поднялся на второе место в чемпионате России по футболу Спорт
16.09.26 20:35 Военный психоз как средство получения денег. Эксперт о недальновидной политике стран Балтии Общество
16.09.26 20:32 "Ак Барс" отыгрался со счета 0:3 и победил "Салават Юлаев" в КХЛ Спорт
16.09.26 20:16 Добро пожаловать тем, кто уважает наши законы. Как белорусы относятся к трудовым мигрантам?  Общество
16.09.26 20:02 Мост, связывающий современных белорусов с предками. В Березе обсудили путь нации к единству Общество
Все новости
Все новости

Дожди и грозы пройдут в Беларуси 17 сентября

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
17 сентября 2026, 07:07

Дожди и грозы пройдут в Беларуси 17 сентября

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня утром и днем на большей части территории пройдут дожди и прогремят грозы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Сегодня днем будет облачно с прояснениями. В утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется южный с переходом на западный 4-9 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с. 

Температура воздуха днем будет от 15 градусов по северо-западу до 26 градусов по юго-востоку. 

Больше актуальной и интересной информации о погоде смотрите в программе ОНТ "Метеогид" на videobel.by.-0-

Теги
Беларусь погода прогноз погоды
Новости рубрики Общество
Фото из архива В МНС напомнили об уплате единого имущественного платежа до 16 ноября
Символ сплоченности и исторической справедливости. День народного единства отмечают в Беларуси
Главные новости за 16 сентября
Фото из архива Данилович: в мире, где все меньше независимых государств, Беларусь остается суверенной 
Фото из архива Когда на дорогах нужен ямочный ремонт, а когда - новое покрытие? Ответили эксперты
Фото из архива Меньше ям и асфальт от райцентров к агрогородкам. Минтранс о задачах в сфере дорожного строительства
  • Главная
  • Дожди и грозы пройдут в Беларуси 17 сентября
    • Главное
    Лукашенко: День народного единства символизирует национальное достоинство и историческую справедливость
    Символ сплоченности и исторической справедливости. День народного единства отмечают в Беларуси
    Мьянма заинтересована в сотрудничестве с Беларусью по широкому кругу вопросов - Вольфович
    Смартфон вместо терминала: сервис "КРОК" доступен в приложении M-Business Belarusbank
    Топ-новости
    Главные новости за 16 сентября
    Беларусь и США согласовали промежуточный договор
    Кочанова прибыла с рабочим визитом в Алжир
    Дата 17 сентября жила и живет в памяти людей, в названиях улиц, проспектов - Сергеенко
    Сотни людей приняли участие в митинге в память о жертвах концлагеря "Береза-Картузская"
    Добро пожаловать тем, кто уважает наши законы. Как белорусы относятся к трудовым мигрантам? 
    Подумайте 5 секунд перед кликом: какие правила цифровой безопасности стоит повторить с детьми в начале учебного года 
    Меньше ям и асфальт от райцентров к агрогородкам. Минтранс о задачах в сфере дорожного строительства
    Подавляющее большинство белорусов доверяет Президенту
    Мост, связывающий современных белорусов с предками. В Березе обсудили путь нации к единству
    "У власти и главы государства есть большой кредит доверия от людей". Жук о результатах социсследования
    Беларусь и Россия планируют развивать единое цифровое пространство в строительстве
    Беларусь и Таджикистан подписали план мероприятий по сотрудничеству в сфере противодействия коррупции
    Пока у нас есть материнские корни нашей Родины - нация живет - Шпилевская
    Женский бизнес в БРИКС и молодежная дипломатия. Белорусская делегация участвует в форумах в Екатеринбурге
    Реклама
    С нами интереснее
    погода погода
    тв программа тв программа
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    курсы курсы
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "В теме"  Проект "Страна говорит"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.