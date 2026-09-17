Дожди и грозы пройдут в Беларуси 17 сентября

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня утром и днем на большей части территории пройдут дожди и прогремят грозы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Сегодня днем будет облачно с прояснениями. В утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется южный с переходом на западный 4-9 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха днем будет от 15 градусов по северо-западу до 26 градусов по юго-востоку.
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