Дожди и до +18°С днем. Какой будет погода 21 сентября

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди, местами сильные и до 18 градусов тепла прогнозируют в Беларуси 21 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник будет облачная погода, днем с прояснениями. Ночью и утром временами пройдут дожди. Днем местами, а по востоку на большей части территории ожидаются дожди, в отдельных районах сильные. Ветер прогнозируется юго-западный, западный умеренный, местами порывистый.
Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов, днем воздух прогреется до 13-18 градусов.
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