Дожди берут паузу? В Белгидромете рассказали о погоде на неделю

Во вторник, 13 октября, ночью будет преимущественно без осадков, днем местами по стране пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в некоторых районах возможен туман. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов, местами ожидаются заморозки от нуля до минус 2. Днем - плюс 9-15 градусов.
В основном без осадков ожидается в среду, 14 октября, лишь днем по западу и северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируют туман. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов, местами - заморозки от нуля до минус 3 градусов. Плюс 9-15 обещают днем.
В четверг, 15 октября, ночью местами, днем в некоторых районах по юго-западу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов тепла, по востоку при прояснениях заморозки - от нуля до минус 3 градусов. Днем - все те же плюс 9-15.
Ночью и утром в пятницу, 16 октября, в некоторых районах возможен слабый туман. Будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов тепла, при прояснениях заморозки - от нуля до минус 4. Днем ожидается 10-17 выше нуля.
В субботу, 17 октября, будет в основном без осадков, лишь утром и днем местами по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов тепла, местами по юго-востоку - до плюс 10, в некоторых районах заморозки - от нуля до минус 4. Днем - плюс 8 -15.
В воскресенье, 18 октября, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов тепла, при прояснениях заморозки - от нуля до минус 3. Днем будет 8-14 градусов выше нуля, по юго-востоку - до плюс 16.-0-
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