Дождь или снег? Синоптики рассказали о погоде в Беларуси 12 ноября

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11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 12 ноября будет облачно. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.Во многих районах ожидаются небольшие осадки (дождь, мокрый снег). В ночные и утренние часы местами возможны слабые туман и гололед. Ветер прогнозируется западный с переходом на южный 4-9 м/с.Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем будет 1-6 градусов выше нуля.-0-