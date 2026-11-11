Дождь и мокрый снег ожидаются сегодня в Беларуси

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11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси температура воздуха днем 11 ноября составит 1-6 градусов тепла. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.Сегодня ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории пройдут осадки (дождь, мокрый снег). В утренние часы местами возможны слабые туман и гололед. Ветер прогнозируется переменных направлений 4-9 м/с.-0-