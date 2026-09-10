Довести идею от начального этапа до реализации. Интенсив для молодых предпринимателей проходит в Минске

Новый сезон республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси" начался с серии образовательных выступлений, которые освещают актуальные темы для молодых предпринимателей.
Программа мероприятия включает образовательные лекции и практикумы, которые проводятся приглашенными специалистами из бизнес-сообщества. Выступления состоят из двух частей: разъяснительной и консультативной, во время которой эксперты отвечают на вопросы участников. В интерактивной форме обсуждаются темы, связанные с продажами и платежами, созданием и регистрацией интеллектуальной собственности, также выявляют наиболее ценные навыки для успешного ведения бизнеса.
Как рассказал первый секретарь Центрального комитета БРСМ Владимир Павловский, данная образовательная платформа предназначена для молодежи с идеями, где им подскажут как доработать проекты и на чем сделать акцент в процессе подготовки, презентации и работы над бизнес-планом. "Чтобы помочь решить все эти вопросы на начальном этапе, мы организовали интенсивный стартап-тур, где компетентные эксперты доступным языком разъясняют алгоритм действий для потенциальных участников 16-го сезона "100 идей для Беларуси", - пояснил он.
Мероприятие объединило около 100 молодых предпринимателей и ученых из вузов, а также организаций, подчиненных Национальной академии наук Беларуси. Среди них также присутствуют студенты и учащиеся. Например, Алина Карелина учится в Могилевском государственном областном лицее №1. "Я планирую подать заявку на участие в "100 идеях для Беларуси", у меня уже есть идея, которую хочу реализовать. Я приехала на стартап-тур, чтобы пообщаться с экспертами, получить от них полезные советы для своей дальнейшей работы и вдохновиться их путем. Моя идея связана с бьюти-сферой, мне с детства интересна косметика и ее влияние на организм", - поделилась участница.
Во время интенсива молодые люди обсудили пути реализации своих проектов, а также вопросы инвестирования, финансирования и продвижения через созданные в Беларуси фонды и технопарки. В завершение участники смогут применить свои знания и смекалку в интеллектуальном стартап-квизе, который состоит из тематических туров по брендингу, истории изобретательства и крупных мировых компаний, а также основам законодательства в сфере предпринимательства.
Проект реализуется БРСМ при поддержке Министерства образования с целью активизации инновационного мышления молодых людей и стимулирования интереса молодежной аудитории к предпринимательской деятельности и созданию собственного бизнеса.-0-