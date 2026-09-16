Доверие к Всебелорусскому народному собранию растет - социсследование

По результатам социологического исследования, на вопрос, доверяете ли вы ВНС, положительно ответили 70,1% респондентов. Ответ "нет" дали 6,9% опрошенных.
Комментируя вторую часть результатов исследования, которая касается общественно-политической тематики, аналитик Белорусского института стратегических исследований Светлана Алейникова отметила, что доверие к ВНС растет вместе с его ролью в определении будущего страны. Граждане видят участие ВНС в решениях, связанных со стратегическим развитием страны, включая Концепцию национальной безопасности и Программу социально-экономического развития. Поэтому ВНС становится точкой соединения текущих социальных ожиданий и стратегического горизонта государства.
Следующий резерв, по ее словам, связан с ролью делегатов. Более активное и предметное участие делегатов позволит сделать стратегическую повестку еще ближе к социальным ожиданиям граждан.
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Фото Николая Петрова