Доступная среда и соцадаптация. Союзные парламентарии обсудят реализацию прав людей с инвалидностью

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В мероприятии примут участие депутаты Парламентского собрания, представители Постоянного комитета Союзного государства, профильных министерств и ведомств Беларуси и России, Законодательного собрания и правительства Калининградской области, а также эксперты и руководители организаций, обеспечивающих социальную защиту людей с инвалидностью.





Постоянно действующий при Парламентском собрании Союза Беларуси и России семинар по вопросам строительства Союзного государства создан по инициативе союзных парламентариев в 2006 году. Традиционно он собирает представителей научных кругов, сторонников интеграции Беларуси и России. Формат мероприятия дает возможность детально рассмотреть актуальные вопросы сотрудничества Беларуси и России в рамках Союзного государства.-0-

19 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание постоянно действующего при Парламентском собрании Союза Беларуси и России семинара по вопросам строительства Союзного государства "Реализация прав людей с инвалидностью: достижения и нерешенные проблемы" пройдет 22 октября в Калининграде. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе собрания.