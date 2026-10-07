Общество
07 октября 2026, 23:00
Доставка до дальних уголков. О плюсах маркетплейса "Белпочты" рассказала гендиректор предприятия
Фото из архива
7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доставка белорусских товаров до удаленных населенных пунктов по единой стоимости и широкий выбор товаров - о плюсах маркетплейса РУП "Белпочта" в программе "Экономическая среда" на телеканале "Беларусь 1" рассказала гендиректор предприятия Светлана Юркевич, сообщает БЕЛТА.
Руководитель предприятия отметила, что около 60% продукции, представленной на Post Market, составляют товары белорусских производителей. Например, это предприятия "Беллегпрома", изготовители бытовой техники. При этом цена на площадке одинаковая как для жителей столицы, так и отдаленных населенных пунктов, она указывается на маркетплейсе и не меняется. "Цена товара размещена на площадке, она константа для всех регионов. То есть как бы далеко ни находился потребитель, для него цена будет одинакова, а уже сам продавец платит за доставку - в зависимости от наших тарифов до конкретного населения", - пояснила она.
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