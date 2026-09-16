16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Досрочная пенсия или доплата? В Минтруда пояснили нюансы профессионального пенсионного страхования, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Как рассказали в Минтруда, можно получать прибавку каждый месяц вместе с зарплатой. Работник сам решает, как распорядиться этими средствами. Например, можно вступить в программу дополнительного накопительного пенсионного страхования. Особенно это выгодно молодым сотрудникам (до пенсии еще далеко, а деньги нужны уже сейчас) и работникам с непродолжительным стажем во вредных условиях труда (если нет планов вырабатывать полный профессиональный стаж).



"Уже сегодня сделали выбор в пользу ежемесячной доплаты более 56% работников", - рассказали в Минтруда.



Так, медицинские работники получают дополнительно 117 рублей, трактористы, операторы - 150 рублей, работники списков №1 и №2 (перечни производств, работ, профессий, должностей и показателей с вредными, особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, дающие право на досрочную пенсию (профессиональное пенсионное страхование) - Прим. БЕЛТА) 310 и 180 рублей соответственно, водители городского транспорта - 200 рублей.



"Размер ежемесячной доплаты зависит от заработной платы и не может быть менее размера взносов на профессиональное пенсионное страхование (от 4 до 9% в зависимости от профессиональной группы)", - обратили внимание в Минтруда.-0-