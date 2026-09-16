Дороги, памятники, учебные заведения. Какие сведения о Беларуси включили в Геопортал СНГ 

16 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Развитие Геопортала СНГ стало одной из центральных тем состоявшейся 16 сентября в Москве сессии Межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли государств - участников Содружества, передает корреспондент БЕЛТА.
Как рассказал журналистам председатель Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь Виталий Невера, на Геопортал СНГ уже внесены сведения об административном делении Беларуси, о дорогах страны. "Мы получили сведения о памятниках Великой Отечественной войны. На сегодняшний день получили сведения об учебных заведениях Беларуси. Сейчас работаем с Национальным туристическим агентством по наполнению сведениями о туристических объектах. Поэтому потихонечку движемся и обновляем Геопортал новыми сервисами, данными, проектами", - рассказал он.
Председатель Госкомитета по имуществу отметил, что у Беларуси большой интерес к этому проекту. "Геопортал - это очень хорошая визитная карточка любой страны, возможность показать весь ее потенциал", - считает он.
Как отметил председательствующий в Межгоссовете руководитель Росреестра Олег Скуфинский, Геопортал СНГ - первый межгосударственный проект стран Содружества в сфере пространственных данных. Эта цифровая платформа, введенная в эксплуатацию в 2026 году, обеспечила возможность работы доступа к четырем электронным сервисам в сфере туризма, образования, инвестиций и трудоустройства. Публичная часть портала размещена на официальном сайте Содружества. С начала 2026 года Геопортал посетили более 50 тыс. пользователей.
На сегодняшний день на платформе размещено 48 тематических блоков, более 17 млн объектов (туристические маршруты, объекты культурного наследия, памятники ВОВ, гостиницы, вузы, вакансии, инвестплощадки). На основе обратной связи от пользователей формируются разделы с наиболее востребованными данными: объекты исторического наследия, рыболовные места, мероприятия и фестивали. К примеру, сервис "Я - Турист" помогает планировать путешествия по странам СНГ, выбирать готовые маршруты и места для проживания, сохранять интересующие точки на карте в личном кабинете. Раздел "Я - Работник" предлагает расширенные возможности для эффективного подбора вакансий. Пользователи могут фильтровать предложения по сфере деятельности и видам занятости, оценивать варианты жилья. "Я - Инвестор" позволяет выбирать инвестиционные площадки, земельные участки и объекты недвижимости, изучать характеристики объектов. За счет объединения картографических и экономических данных можно оперативно оценивать риски и потенциал площадок. Раздел "Я - Студент" облегчает выбор образовательных учреждений в странах СНГ и помогает абитуриентам сориентироваться в многообразии учебных программ. Пользователи могут просматривать вузы и получать информацию о вариантах проживания.
Также в настоящее время разрабатывается пятый сервис в сфере спорта.
В перспективе планируется создание на базе Геопортала цифрового атласа СНГ, формирующего карты по тематикам ("Природа и экология", "Население и экономика", "История и культура" и др.). Его можно будет использовать в образовательных и научных целях, как инструмент для развития экономики и привлечения инвестиций, а также развития туристического потенциала.-0-
Общество
16 сентября 2026, 17:21
Дороги, памятники, учебные заведения. Какие сведения о Беларуси включили в Геопортал СНГ
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