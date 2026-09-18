Дополнительные автобусы и бесплатный трансфер. Как добраться на "Зубр-фест" 25-26 сентября

18 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Для гостей "Зубр-феста", который пройдет 25-26 сентября в национальном парке "Беловежская пуща", увеличат количество рейсовых автобусов и организуют бесплатный трансфер. Об этом сообщил журналистам и блогерам во время пресс-конференции заместитель генерального директора национального парка "Беловежская пуща" Максим Приходовский, передает корреспондент БЕЛТА."Автобусы будут организованы с движением из Бреста до агрогородка Каменюки и обратно. Увеличено количество рейсовых автобусов, и будет отдельно бесплатный трансфер по определенному графику по маршруту Брест - Каменюки - Брест. По окончании мероприятия порядка 20 автобусов будут стоять для гостей, чтобы они могли беспрепятственно уехать", - рассказал Максим Приходовский.Для тех, кто планирует добираться на личном транспорте, подготовят место для парковки. "Продумана логистика, работа экстренных служб, размещение фудкортов и биотуалетов", - сказал заместитель генерального директора.Организаторы учли запросы тех, кто хочет провести фестивальные дни максимально близко к природе. Рядом с пущей развернется палаточный городок. Можно приехать со своей палаткой или заранее забронировать подготовленные места - от двух до шести человек. Палаточный городок начнет работу 25 сентября с 12.00 и будет открыт до 27 сентября."Практически все агроусадьбы на территории пущи уже заняты, осталось буквально несколько мест. Совместно с Брестским облисполкомом и горисполкомом отработаны гостиницы Бреста, в которых по промокоду "Зубр-фест" ждут гостей события. Мы изучили опыт предыдущих мероприятий. Предусмотрено все - от моментов энергетики и работы экстренных служб до маршрутов передвижения, работы сферы ЖКХ и торговли", - подчеркнул Максим Приходовский.Он напомнил, что "Зубр-фест" - это не только концерты, но и спортивные, семейные и образовательные активности, направленные на популяризацию здорового образа жизни и возможностей национального парка. "Мы планируем проводить его ежегодно. Уже сейчас понимаем, что хотим реализовать в следующий раз", - сказал заместитель генерального директора.Максимальная вместимость площадки, на которой пройдут главные концерты, - 12 тыс. человек. Она полностью асфальтирована, оснащена стационарным освещением и рассчитана на проведение мероприятий различного формата. "Эта площадка позволит нам проводить не только культурно-зрелищные мероприятия, но и спортивные. У нас есть планы использовать ее в период новогодних праздников - там развернется рождественская деревня", - отметил Максим Приходовский.-0-