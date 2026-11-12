12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дополнительную гарантию для работающих родителей детей с инвалидностью рассматривают в Беларуси. Соответствующее право может появиться по аналогии с действующим законодательством России, сообщила журналистам председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Ирина Костевич перед заседанием Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по труду и социальной политике в режиме видео-конференц-связи, передает корреспондент БЕЛТА.



В России действует норма, согласно которой работающий родитель ребенка с инвалидностью, который не использовал дополнительные выходные ежемесячно, может их суммировать и получить дополнительный отпуск в размере до 24 дней, чтобы решать вопросы по оздоровлению своего ребенка-инвалида, санаторно-курортного лечения, реабилитации.



"Увидев новую практику Российской Федерации, сегодня Беларусь также двигается по этой норме. Правительство подготовило проект изменений в Трудовой кодекс. Сейчас это на площадке правительства. Но в комиссии будем обсуждать, с какими проблемами столкнулась РФ, ведь практика реализации там более трех лет, чтобы максимально учесть все вопросы и предусмотреть эту норму в законодательстве Беларуси", - сказала Ирина Костевич.



Она подчеркнула: люди с инвалидностью нуждаются в равных правах в Союзном государстве.



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