11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Трудовой кодекс предлагается внести норму, предусматривающую освобождение беременных женщин от работы в связи с необходимостью прохождения обязательных медицинских исследований. Такую законодательную инициативу озвучила депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Анжелика Курчак в эфире телеканала "РТР-Беларусь", сообщает БЕЛТА.
Депутат подчеркнула, что законодательная инициатива исходит от жизни. Так, на одной из встреч к ней обратился мужчина, который рассказал, что его беременную жену не отпускают с работы для прохождения медобследований.
"На сегодня трудовое законодательство не предусматривает освобождение от работы в связи с необходимостью прохождения обязательных исследований. Этот вопрос мы уже предварительно проработали в наших профильных комиссиях. Вопрос я проработала и с Министерством здравоохранения. Надеюсь, что когда к нам придет этот законопроект, я буду инициировать внесение такого дополнения в наш Трудовой кодекс", - отметила Анжелика Курчак.
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Общество
11 октября 2026, 15:46
Дополнительную гарантию для беременных предлагает внести в Трудовой кодекс депутат
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