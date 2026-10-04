"Донорство стимулирует поддерживать свое здоровье". Минчане о мотивации сдавать кровь и ее компоненты

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Донорство стимулирует поддерживать свое здоровье, отметили в комментарии корреспонденту БЕЛТА минчане, которые недавно получили нагрудные знаки отличия "Почетный донор Республики Беларусь".



Работник Минского тракторного завода Александр сдает кровь не менее шести лет. Впервые стал донором у себя на предприятии, когда приехала выездная бригада. Предложили - и он согласился. "Просто захотел помогать", - пояснил мотивацию мужчина.



Сейчас Александр систематически посещает РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий для выполнения донорской функции. На сегодня он сдал кровь не менее 40 раз, поэтому и стал почетным донором. На этом не планирует заканчивать.



По словам мужчины, его семья поддерживает такую инициативу. Да и на работе немало единомышленников, многие из которых уже получили нагрудный знак отличия, а кто-то приближается к этому.



Говоря о мотивации быть донором, мужчина пояснил: "Помогаю людям быть здоровее. И для себя большой плюс: есть стимул поддерживать свое здоровье". Он заметил, что среднестатистический белорус ходит в поликлинику сдавать анализы раз в год. А донор это делает каждые два месяца, перед донациями.



Почти четыре года занимается донорством Виктория. "Решила стать донором, чтобы помогать резус-отрицательным женщинам, - рассказала она. - В первый раз позвонили из шестой городской больницы и предложили стать донором изоиммунной плазмы. Я, конечно, согласилась".



Затем Виктория поставила себе цель стать почетным донором. "Мне захотелось, чтобы дети помнили, семья гордилась", - пояснила она. Теперь женщина стабильно, два раза в месяц по средам, выполняет донорскую функцию. Изоиммунную плазму сдала около сотни раз и с получением нагрудного знака отличия завершать свою миссию не планирует. "Останусь донором, пока будет позволять здоровье. А для этого слежу за питанием, сдаю анализы", - отметила Виктория. Она добавила, что уже года четыре не болеет ОРВИ и гриппом. Не исключает, что донорство неким образом этому способствует.



Еще один почетный донор Татьяна впервые сдала кровь в 18 лет - тогда она уже переехала в Минск и работала. Одной из причин, почему решила сдавать кровь, была потребность в выходных, чтобы помогать родителям в деревне. "Идешь сдавать кровь, и тебе дают два выходных. Так и людям помогаешь, и родителям. А потом втянулась. После большого перерыва, связанного с вынашиванием и рождением дочки, стала снова сдавать кровь", - рассказала она.



Поясняя мотивацию быть донором, Татьяна призналась, что донорство действительно затягивает. "А еще я подрабатываю санитаркой в реанимации и вижу, как больным переливают кровь. Поэтому помогаю людям", - сказала она, подчеркнув, что готова выполнять донорскую функцию, пока позволит здоровье.



Как сообщалось, для получения нагрудного знака отличия Министерства здравоохранения "Почетный донор Республики Беларусь" необходимо не менее 20 донаций крови и 40 донаций плазмы, если сдача была безвозмездной, то есть донор не брал никакой компенсации. Если он получает компенсацию на затраты энергетических сил и потребностей, получить соответствующее удостоверение он может в случае 40 донаций крови или 80 донаций компонентов.-0-