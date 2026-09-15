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"Дома всегда лучше". Почему большинство белорусов не хотят переезжать в другие города и уезжать за границу

Опубликовано:

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Общество
15 сентября 2026, 15:22

"Дома всегда лучше". Почему большинство белорусов не хотят переезжать в другие города и уезжать за границу

Более 82% жителей Беларуси не планируют менять место жительства внутри страны, а большинство граждан рассматривает выезд за рубеж исключительно как способ отдохнуть или навестить родственников. Такие данные получены во время комплексного республиканского социологического исследования, проведенного Институтом социологии НАН Беларуси в июле-августе текущего года. Корреспондент БЕЛТА узнала, что именно удерживает людей на родной земле и какие факторы формируют их привязанность к малой родине.
Презентация первой части результатов социсследования, касающихся актуальных вопросов социально-экономического развития, показала высокую степень удовлетворенности местом проживания среди белорусов. Согласно опросу, в котором приняли участие 2045 респондентов, лишь 17,2% хотели бы переехать на постоянное место жительства в другой населенный пункт в пределах республики. Еще 0,2% затруднились ответить. При этом планы эмиграции выглядят еще менее массовыми: на постоянное жительство за границу хотели бы уехать всего 1,7% опрошенных. Большинство же - 48,6% - рассматривают выезд только с целью туризма, отдыха или посещения родственников, а 48,1% таких планов не имеют вовсе.
В разговорах с жителями Могилевской области, где численность населения на 1 января 2026 года составила более 960 тыс. человек, мы узнали, почему люди осознанно выбирают жизнь в своем городе или агрогородке, находя здесь все необходимое для счастья.

Коренная белыничанка Виктория Атрошкина после окончания Оршанского государственного медицинского колледжа вернулась в родной город по распределению без особых раздумий. "Как молодому специалисту мне предоставили арендное жилье в новом доме. Это большое преимущество: сейчас я обставляю квартиру по своему вкусу и скоро планирую полноценный переезд, - рассказывает девушка. - Условия работы хорошие, коллектив дружный, а сам райцентр очень комфортный для жизни. Поэтому переезд в другой город в ближайшее время не рассматриваю".

Виктория отмечает, что Белыничи сочетают уют провинциального городка и доступность инфраструктуры. Населенный пункт был признан одним из самых благоустроенных в стране по итогам республиканского смотра санитарного состояния за 2025 год среди городов с численностью до 10 тыс. человек.

"Здесь есть все необходимое для спокойной и достойной жизни. А если чего-то не хватает, всегда можно быстро добраться до областного центра, - поясняет собеседница. - До Могилева на маршрутке ехать всего 30-40 минут, да и до Минска добраться несложно".

Выезд за границу Виктория пока не планирует. "Я никогда серьезно не задумывалась об эмиграции. Конечно, пока молодой, хочется путешествовать, смотреть мир, получать новые впечатления. Но для этого не обязательно менять место жительства, - уверена девушка. - В Беларуси огромное количество красивых мест для отдыха и уникальных достопримечательностей. Мне нравится наша природа, история и ритм жизни. Я чувствую себя нужной и востребованной на своем месте, а это, пожалуй, главное".

Подобную позицию разделяет преподаватель МГУ им. А. А. Кулешова Полина Щербакова. Девушка окончила вуз с красным дипломом, получала стипендию специального фонда Президента и попала в банк данных одаренной молодежи, а после учебы решила остаться в Могилеве.

"В университет пришла за знаниями. Пока училась, учеба требовала полной отдачи. Это очень ценный опыт. За время учебы удалось стать более организованной и открытой к диалогу, потому что я понимаю: в нашей жизни очень важна коммуникация, - делится Полина. - В Могилеве я осталась, потому что верю в свой потенциал и вижу здесь свое будущее. Могилев для меня удивительный и красивый город, у него богатая история, прекрасная и развитая инфраструктура. С каждым годом город все больше преображается. Стоит отметить новые фонтаны на реке Дубровенка, которые впечатляют не только жителей, но и гостей города".

Она убеждена: Могилев ничем не хуже столицы или других областных центров, а тем более заграницы. "Я за то, чтобы развивать свой кругозор, изучать другую культуру, страны, но все равно всегда хочется вернуться домой - в Беларусь. Как бы ни было там красиво и хорошо - дома всегда лучше", - подчеркивает девушка.

Привязанность к малой родине демонстрирует и житель Кировского района Андрей Дрозд, который около семи лет трудится в сельском хозяйстве. В своем агрогородке он построил семью и нашел дело по душе. Переезжать парень не планирует принципиально. "У нас в агрогородке есть все условия для жизни. Нас с женой и ребенком все устраивает. И для развлечений есть места, и для культурного отдыха. Зачем ехать в другое место, что-то искать, менять? Тут все родное, все по душе", - пояснил Андрей.

Работать в сельском хозяйстве он планирует и дальше, считая труд на земле своим призванием. Что касается заграницы, то, по мнению Андрея, и в Беларуси достаточно возможностей для качественного отдыха. "Много красивых мест, куда можно поехать и отдохнуть, провести хорошо время и узнать что-то новое. Много интересных замков, музеев и достопримечательностей. А поехать за границу - если только на море", - отметил он.

Инженер одного из могилевских предприятий Александр трудится на одном месте уже около десяти лет. Переезжать в другой город или страну он также не собирается. По его словам, в Могилеве созданы все условия для комфортной жизни и профессиональной реализации. "Зачем искать новое место работы, квартиру, новых друзей, если все уже и так есть? У меня много родственников и друзей в Могилеве. Поэтому я тут на всю жизнь", - говорит он.

За рубежом Александр бывал, но особых впечатлений от поездок не получил. "Да, бывал в разных странах, но, честно, особо ничего не привлекло. Я считаю, что в Беларуси намного чище и красивее. К тому же люди здесь добрые и приветливые, всегда подскажут и помогут", - добавил мужчина.

Уверенность в завтрашнем дне и чувство защищенности, отмечают социологи, являются ключевыми факторами, удерживающими белорусов на родной земле и формирующими запрос на развитие собственной страны.-0-
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