Доля исследователей-женщин в Беларуси выше, чем в среднем в мире

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси женщины составляют почти 40% от общего числа исследователей. Об этом сообщила научный сотрудник сектора исследований кадрового потенциала науки Института социологии НАН Беларуси Алеся Соловей во время круглого стола "Роль женщин и женских исследований в развитии науки и общества", передает корреспондент БЕЛТА.



"Количество женщин в науке увеличивается. И феминизированность белорусской науки намного выше, чем в среднем по миру. Если в мире каждый третий исследователь - женщина, у нас это уже практически 40%. С каждым годом повышается доля женщин среди кандидатов и докторов наук. Это очень значимый фактор", - сказала Алеся Соловей.



Что касается Национальной академии наук, женщины среди исследователей представлены практически наравне с мужчинами, их доля составляет 48,6%.



По словам Алеси Соловей, женская тематика, социально-профессиональное положение женщин-ученых в различных отраслях науки стали изучаться намного больше, чем раньше. "Также следует отметить, что развитие государственной политики в сфере гендерного равенства позволяет женщине самореализоваться в любой сфере науки, не только гуманитарной, но и в физике, химии, математике. Раньше считалось, что традиционно мужские, технические сферы науки недоступны для женщин. А сейчас мы видим, что женщины активно идут в эти сферы", - обозначила ученый.



В целом по стране в естественных науках доля женщин-исследователей составляет 52,2%, в сельскохозяйственных - 59,5%, социально-экономических и общественных - 60%, гуманитарных - 61,2%. В медицинских науках в 2025 году представленность женщин оказалась самой высокой - 68,7%. Меньше женщин в технической области знаний - 27,1%.



Во время круглого стола обсуждалась роль женщин-ученых и женских исследований в различных отраслях научного знания и общества в целом, вклад женщин в фундаментальную и прикладную науку. "Женские исследования усиливают научный потенциал общества, изучаются уникальные, стратегически важные для развития государства вопросы и малоизученные темы, к примеру такие, как особенности реализации гендерного равенства для различных социально-демографических и возрастных групп населения, условия повышения научной эффективности женщин-ученых, снижения их двойной нагрузки, а также вопросы профессиональной женской солидарности, роли мужчин в развитии благоприятного климата и другие значимые аспекты самореализации женщины как в профессиональной, так и в экономической, культурной, семейной сферах", - обозначила Алеся Соловей.-0-