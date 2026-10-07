Доезжают до каждой деревни. Как "Белпочта" сохраняет весь спектр услуг на селе 

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О повышении эффективности работы почтовых отделений на селе и дополнительных маршрутах доставки в деревни в программе "Экономическая среда" на телеканале "Беларусь 1"
рассказала гендиректор РУП "Белпочта" Светлана Юркевич, сообщает БЕЛТА.
Руководитель одного из ведущих предприятий почтовой связи республики рассказала, что из 3 тыс. объектов, входящих в состав "Белпочты", около 2 тыс. расположены на селе. "Более 80% нашей инфраструктуры расположены в сельской местности, - отметила она. - Мы должны обеспечить полный комплекс услуг и весь тот стандарт, который возложило на нас государство. Основная цель - повысить эффективность этой инфраструктуры, в том числе и непрофильными услугами".
Она пояснила, что в сельской местности все объекты "Белпочты" включены в торговый реестр и в целом обеспечивают 250 млн рублей товарооборота в год. Кроме того, предприятие дополнительно обслуживает 1,2 тыс. маршрутов доставки по сельской местности, и работники предприятия доезжают до каждой деревни и села.
Светлана Юркевич отметила, что с каждым из малоприбыльных объектов (а их около 100) работают точечно, в том числе по оптимизации затрат и повышению доходной составляющей.-0-