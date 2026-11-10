Дочь своего отца. Историк рассказал, как формировалась решительность и мудрость великой княгини Московской Софии

Историк предложил перенестись в далекое XV столетие, начав отсчет со второй половины XIV века, и вспомнить про великую женщину, которая сыграла колоссальную роль в истории Московской Руси. "Обычно, когда говорят об этом историческом периоде, чаще упоминают ее отца. А отцом ее был не кто-нибудь, а великий князь Витовт - герой Грюнвальда, человек, при котором Великое княжество Литовское, Русское и Жемойтское достигло зенита своего могущества и славы", - подчеркнул он. Историк предложил перенестись в далекое XV столетие, начав отсчет со второй половины XIV века, и вспомнить про великую женщину, которая сыграла колоссальную роль в истории Московской Руси. "Обычно, когда говорят об этом историческом периоде, чаще упоминают ее отца. А отцом ее был не кто-нибудь, а великий князь Витовт - герой Грюнвальда, человек, при котором Великое княжество Литовское, Русское и Жемойтское достигло зенита своего могущества и славы", - подчеркнул он.





Речь о единственной дочери могущественного князя Витовта - великой княгине Московской Софии. "Она родилась в 1371 году и еще в детстве узнала, что такое предательство, междоусобная борьба за власть, когда Ягайло - будущий король польский, убил ее деда Кейстута и уничтожил ее бабушку. Она узнала, что такое горечь изгнания, когда вместе с отцом вынуждена была скитаться по чужим землям, в том числе крестоносцев", - напомнил он о непростом жизненном пути княгини.

Игорь Марзалюк также указал и значимость личности отца в формировании женщины, которая приняла не одно судьбоносное для своих территорий решение. "София Витовтовна знала и что такое гордость за своего отца, который вернул себе право на великокняжеский стол, восстановил практически потерянный суверенитет Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского", - рассказал он. Витовт обрел великую славу на Грюнвальдском поле.





София Витовтовна также внесла значимый вклад в развитие территорий и историю Московской Руси.-0-

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В каких условиях формировалась личность великой княгини Московской Софии Витовтовны и какова в этом роль ее отца, рассказал председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк в проекте БЕЛТА "Настоящая история. Лекции Игоря Марзалюка".