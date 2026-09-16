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Добро пожаловать тем, кто уважает наши законы. Как белорусы относятся к трудовым мигрантам? 

Опубликовано:

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Общество
16 сентября 2026, 20:16

Добро пожаловать тем, кто уважает наши законы. Как белорусы относятся к трудовым мигрантам? 

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
Комплексное республиканское социологическое исследование в июле - августе 2026 года провел Институт социологии НАН Беларуси по заказу Белорусского института стратегических исследований (БИСИ). Презентованы две части исследования, которые касаются актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси и общественно-политической тематики. Белорусов, среди прочего, спросили и об отношении к привлечению трудовых мигрантов в Беларусь. Большинство опрошенных ответили, что относятся к ним нейтрально, если они соблюдают законы. Корреспондент БЕЛТА узнала мнение жителей Витебской области.

"В Витебской области на сегодняшний день проживает около 2,5 тыс. трудовых мигрантов, из них чуть более тысячи - из Туркменистана, остальные - из России, Узбекистана, Украины и других стран", - сообщила начальник управления по гражданству и миграции УВД Витебского облисполкома полковник милиции Светлана Авик.  Как отметила начальник управления занятости населения Комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома Татьяна Овчинникова, в целях сокращения дефицита кадров в организациях Витебской области осуществляется привлечение на рынок труда иностранной рабочей силы. "Привлечение иностранных работников может осуществляться нанимателями как самостоятельно, так и через рекрутинговые компании путем подачи заявок на подбор необходимого персонала. Основной поток трудовой миграции в Витебской области формируют граждане трех государств: Туркменистана (более 40%), Российской Федерации (20%) и Республики Узбекистан (14%). Трудящиеся-иммигранты привлекаются в организации сельского хозяйства, промышленности, оптовой и розничной торговли, строительства на вакансии рабочих профессий: водитель автомобиля, оператор машинного доения, животновод, маляр, каменщик, повар, продавец", - рассказала Татьяна Овчинникова.  Производитель работ ремонтно-строительного управления ОАО "Оршанский стройтрест №18" Александр Клыковский рассказал, что к ним приехали трудиться граждане из Узбекистана. "Это наш первый опыт работы с иностранными гражданами. Сейчас они задействованы на монтаже водопровода и систем отопления: занимаются грунтовкой, покраской труб и изоляционными работами. Они демонстрируют колоссальное трудолюбие. Даже если у них нет какого-то специфического опыта, мгновенно все схватывают и искренне хотят учиться. Отдельно хочется отметить безупречную дисциплину: в нашей стране очень строгие требования к охране труда, и новые сотрудники соблюдают их беспрекословно. Это отзывчивые и дружелюбные люди, они легко находят общий язык с коллективом. Лично я оцениваю этот опыт очень позитивно. Строительная отрасль сегодня ощущает дефицит кадров, поэтому трудолюбивые и ответственные люди нам нужны всегда", - сказал Александр Клыковский.

Также иностранные граждане в регионе имеют возможность получить качественное медицинское обслуживание. Как отметил исполняющий обязанности заместителя главного врача по хирургии УЗ "Витебская городская больница скорой медицинской помощи" Алексей Цыбульский, всем гражданам оказывается необходимая помощь. "В больнице экстренная медицинская помощь оказывается бесплатно трудовым мигрантам из Российской Федерации, Армении, Казахстана, Киргизской Республики, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Украины и Туркменистана. Также иностранным гражданам, лицам без гражданства, беженцам такая помощь будет бесплатной. Плановая помощь будет платной для иностранных граждан с видом на жительство за исключением тех, кто приехал из стран-участниц СНГ. Есть предприятия, которые страхуют своих работников, в том числе трудовых мигрантов. К нам за помощью даже обращались граждане из Китая. Я положительно отношусь к трудовым мигрантам. Добро пожаловать всем, кто выбирает нашу страну для жизни и работы, уважая наши законы", - отметил Алексей Цыбульский. 

Положительное отношение к мигрантам и у учителя английского языка средней школы №4 Витебска Елены Станкевич. "Беларусь всегда славилась своим гостеприимством, и я с глубоким уважением отношусь к людям, которые приезжают сюда жить и честно трудиться. Моя собственная семья когда-то обрела здесь дом: папа приехал из России, мама - из Азербайджана, и они всегда восхищались добротой белорусов. Этот генетический код уважения к ближнему я вижу и в современных детях. В моей педагогической практике были ученики из Латвии и России, и класс всегда становился для них дружной, принимающей семьей", - сказала Елена Станкевич.
Комплексное республиканское социологическое исследование охватило более 2 тыс. респондентов, которые представляют все регионы Беларуси. На вопрос, как вы относитесь к привлечению трудовых мигрантов в нашу страну, 63,3% опрошенных ответили "нейтрально, если они соблюдают законы", 15,3% - "положительно, не вижу в этом проблемы", 20,3% - "отрицательно, они доставляют много проблем". Социологи отметили, что многие страны привлекают мигрантов по-разному, но не все примеры удачны. Их опыт нужно изучать.

БЕЛТА.-0- 

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