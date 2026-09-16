Добро пожаловать тем, кто уважает наши законы. Как белорусы относятся к трудовым мигрантам? 

"В Витебской области на сегодняшний день проживает около 2,5 тыс. трудовых мигрантов, из них чуть более тысячи - из Туркменистана, остальные - из России, Узбекистана, Украины и других стран", - сообщила начальник управления по гражданству и миграции УВД Витебского облисполкома полковник милиции Светлана Авик.
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Также иностранные граждане в регионе имеют возможность получить качественное медицинское обслуживание. Как отметил исполняющий обязанности заместителя главного врача по хирургии УЗ "Витебская городская больница скорой медицинской помощи" Алексей Цыбульский, всем гражданам оказывается необходимая помощь. "В больнице экстренная медицинская помощь оказывается бесплатно трудовым мигрантам из Российской Федерации, Армении, Казахстана, Киргизской Республики, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Украины и Туркменистана. Также иностранным гражданам, лицам без гражданства, беженцам такая помощь будет бесплатной. Плановая помощь будет платной для иностранных граждан с видом на жительство за исключением тех, кто приехал из стран-участниц СНГ. Есть предприятия, которые страхуют своих работников, в том числе трудовых мигрантов. К нам за помощью даже обращались граждане из Китая. Я положительно отношусь к трудовым мигрантам. Добро пожаловать всем, кто выбирает нашу страну для жизни и работы, уважая наши законы", - отметил Алексей Цыбульский.
Положительное отношение к мигрантам и у учителя английского языка средней школы №4 Витебска Елены Станкевич. "Беларусь всегда славилась своим гостеприимством, и я с глубоким уважением отношусь к людям, которые приезжают сюда жить и честно трудиться. Моя собственная семья когда-то обрела здесь дом: папа приехал из России, мама - из Азербайджана, и они всегда восхищались добротой белорусов. Этот генетический код уважения к ближнему я вижу и в современных детях. В моей педагогической практике были ученики из Латвии и России, и класс всегда становился для них дружной, принимающей семьей", - сказала Елена Станкевич.
Комплексное республиканское социологическое исследование охватило более 2 тыс. респондентов, которые представляют все регионы Беларуси. На вопрос, как вы относитесь к привлечению трудовых мигрантов в нашу страну, 63,3% опрошенных ответили "нейтрально, если они соблюдают законы", 15,3% - "положительно, не вижу в этом проблемы", 20,3% - "отрицательно, они доставляют много проблем". Социологи отметили, что многие страны привлекают мигрантов по-разному, но не все примеры удачны. Их опыт нужно изучать.
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