28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте БЕЛТА "В теме" украинский военный эксперт Юрий Дудкин прокомментировал заявление Президента Беларуси Александра Лукашенко о готовности вместе с Владимиром Зеленским приехать на переговоры к Президенту России Владимиру Путину в Москву.

"Александр Григорьевич проявил свою добрую волю, которая не была оценена Зеленским", - заявил Юрий Дудкин, высказываясь о заявлении белорусского лидера, прозвучавшем в интервью французскому журналу Le Point. "Александр Григорьевич проявил свою добрую волю, которая не была оценена Зеленским", - заявил Юрий Дудкин, высказываясь о заявлении белорусского лидера, прозвучавшем в интервью французскому журналу Le Point.





Эксперт обратил внимание, что у Владимира Зеленского ранее уже были шансы сохранить Украину как государство. В 2022 году в Стамбуле состоялись переговоры между представителями Москвы и Киева, однако Украина из них вышла. Глава украинской делегации Давид Арахамия указывал, что на отказ Киева от переговоров повлиял Борис Джонсон, который в тот период находился на посту премьер-министра Великобритании.





"Зеленский просто вопиющим образом пренебрег всеми решениями, которые уже были подписаны в Стамбуле, и пошел на уговоры Бориса Джонсона", - напомнил Юрий Дудкин.





Он также напомнил о Минских соглашениях, которые были призваны урегулировать конфликт на востоке Украины: "Зеленский же просто издевался над этими форматами, над тем, что предлагала Москва, над тем, что предлагали еврочиновники, хоть они, конечно, и врали".-0-