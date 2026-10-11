До +22°С с дождями будет в Беларуси 11 октября 

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11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня днем на большей части территории страны ожидаются сильные дожди. Объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.Будет облачно. На большей части территории страны пройдут дожди, днем во многих районах ожидаются сильные дожди. В дневные часы по юго-востоку местами возможны грозы. Ветер прогнозируется южной четверти умеренный.Температура воздуха днем будет 11-17 градусов выше нуля, по юго-востоку - до плюс 22.