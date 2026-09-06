До +20°С, но с кратковременными дождями. Какой погода будет сегодня 

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6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня днем по юго-западу Беларуси во многих районах ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15-20 м/с. Объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.Ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части территории страны прогнозируются кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер будет западный, северо-западный порывистый, местами - а днем по юго-западу во многих районах - сильный порывистый.Температура воздуха днем составит 15-20 градусов тепла.