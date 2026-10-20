До +18°С ожидается в Беларуси 20 октября 

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20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня температура воздуха днем составит плюс 10-16 градусов, по юго-востоку местами - до плюс 18. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.Будет облачно с прояснениями. Утром на большей части территории пройдут дожди. Днем преимущественно без осадков, небольшие ожидаются местами лишь на юго-западе. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный 4-9 м/с, днем по юго-западу местами с порывами до 12 м/с.