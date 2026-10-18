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Общество
18 октября 2026, 09:01
До +17°С, но есть нюанс: какой будет погода 18 октября в Беларуси
18 октября, Минск. /Корр. БЕЛТА/. Туманное утро, местами небольшие дожди и температурный контраст почти в 10 градусов ожидаются в Беларуси 18 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье ожидается преобладание облачной погоды. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью плюс 6 - плюс 12 градусов, местами плюс 3 - плюс 5 градусов; максимальная днем от плюс 8 по северо-западу до плюс 17 градусов по юго-востоку.
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