До +16°С и грозы ожидаются сегодня в Беларуси

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня днем во многих районах ожидаются сильные дожди. Объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно, на большей части территории пройдут дожди, днем во многих районах ожидаются сильные дожди, местами прогремят грозы. В утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный 4-9 м/с, днем с порывами до 14 м/с, местами 15-18 м/с.
Температура воздуха днем будет 10-16 градусов выше нуля.
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