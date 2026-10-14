До +15°С и небольшие дожди. Какая погода будет в Беларуси 14 октября

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14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Об этом рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.В среду будет преимущественно без осадков, лишь днем по западной части пройдут небольшие дожди. Ветер прогнозируется южный 3-8 м/с.Температура воздуха составит от 9 до 15 градусов тепла.