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Общество
14 октября 2026, 07:07
До +15°С и небольшие дожди. Какая погода будет в Беларуси 14 октября
14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Об этом рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет преимущественно без осадков, лишь днем по западной части пройдут небольшие дожди. Ветер прогнозируется южный 3-8 м/с.
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