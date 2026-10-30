До +12°С прогнозируют белорусские синоптики 30 октября

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30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня местами пройдут кратковременные дожди. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.Будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха составит 7-12 градусов выше нуля.-0-