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Общество
30 октября 2026, 07:09
До +12°С прогнозируют белорусские синоптики 30 октября
30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня местами пройдут кратковременные дожди. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха составит 7-12 градусов выше нуля.-0-
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