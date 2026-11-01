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Общество
01 ноября 2026, 09:01
До +11°С ожидается сегодня в Беларуси
1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси по юго-востоку сегодня пройдут небольшие дожди. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.Будет облачно с прояснениями. Ветер северный, северо-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха составит 5-11 градусов тепла.-0-
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