16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для обеспечения транспортного обслуживания участников и гостей 32-й международной выставки-ярмарки PRODEXPO в Минске с 17 по 20 ноября организуется работа временных автобусных маршрутов. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГП "Минсктранс".
Будут работать маршруты №912Э "ст.м. "Академия наук" - Международный выставочный центр" и №962Э "ст.м. "Пушкинская" - Международный выставочный центр".
С 17 по 19 ноября маршруты будут работать с 9.00 до 19.00 с интервалом движения 20 минут, а 20 ноября - с 9.00 до 16.00 с интервалом движения 30 минут.
В "Минсктрансе" отметили, что с актуальным расписанием движения можно ознакомиться в разделе "Расписание городских и пригородных маршрутов" в день совершения поездки.-0-
Общество
16 ноября 2026, 18:08
Для участников и гостей выставки PRODEXPO в Минске запустят автобусные маршруты
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