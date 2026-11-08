Для мира в Украине Минск готов сделать все - Игорь Король

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верю в то, что мир на Европейском континенте наступит очень скоро. Для этого Минск готов сделать все. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился аналитик Белорусского института стратегических исследований генерал-майор запаса Игорь Король.

В Минске с 3 по 4 ноября проходила IV Международная конференция по евразийской безопасности. Во время своего выступления глава белорусского государства подчеркнул важность скорейшего завершения конфликта в Украине. Он видит предпосылки для скорого прекращения военных действий, ведь все стороны от этого уже устали.

"Это отнюдь не беспочвенно. Уже в самой Украине раздается все больше и больше голосов о том, что войну пора прекращать. Она надоела жителям Европы. Их недовольство выражается в протестах, которые сегодня происходят на территории всего Евросоюза. Людям надоело, что их налоги, их деньги тратятся на поддержку вооруженного конфликта. Они не идут на повышение заработных плат, на совершенствование системы образования и здравоохранения. Люди просто устали от войны. Люди просто хотят мира. Об этом говорили практически все на полях Минской международной конференции", - сказал Игорь Король.

Он отметил, что каждый выступающий заявлял о необходимости диалога. "Все больше и больше голосов на Западе также говорят о диалоге. Более того, президент Трамп настаивает и буквально принуждает обе стороны конфликта сесть за стол переговоров. Особенно украинцев, естественно. Россия никогда не отказывалась от этого. Что может быть в ближайшее время? Сегодня у власти в Украине находятся те лица, которым крайне невыгодно прекращение конфликта. Это их корм, это их хлеб. Они обогащаются на войне, на кровавой бойне. Кое-кто может уйти в небытие и просто перестать существовать после завершения этого конфликта. Поэтому им невыгодно его завершение в ближайшее время. И они могут сделать все для того, чтобы конфликт продолжался. Мы должны быть готовы к любым провокациям на нашей южной границе. И в то же время приложить все усилия, чтобы не допустить втягивания нас в боевые действия, нейтрализовать угрозы на начальном этапе", - подчеркнул эксперт.

Игорь Король отметил, что для этого у нас есть дипломатические службы, Вооруженные Силы и Государственный пограничный комитет, которые готовы дать отпор любому агрессору и пресечь агрессию или провокацию в зачатке. "Мы не позволим втянуть себя в боевые действия в Украине. Это никому не выгодно. Ни нам, ни украинцам, ни россиянам. Для украинцев и россиян это сразу же прибавка тысячи километров фронта. Не хватит ресурсов ни у тех, ни у других для того, чтобы эту тысячу километров прикрыть войсками. Но попытки могут быть. Опять же, повторюсь, это результат той проводимой политики руководства Украины, которое сегодня находится у власти", - сказал он.

Эксперт высказал мнение, что нормализация отношений с Западом близка. "Уже сейчас мы видели на конференции тех людей, которые еще год назад не смогли приехать. Приехали представители Польши. Пусть это неофициальные лица, но в прошлом году, на третьей конференции, не было ни одного поляка только по одной причине: это было опасно для их безопасности, для их семей, их будущего. Сегодня они смогли спокойно приехать в Беларусь. Мы встретили делегацию ОБСЕ, с которой фактически у нас были заморожены отношения. Эта организация, которая создавалась для поддержания мира на европейском континенте, сегодня превратилась в придаток Соединенных Штатов и наблюдательный совет за демократией и за выборами. Всю их работу в последнее время мы видели, только когда они пытались осудить и научить нас, как же нам жить. Зачем нам такая ОБСЕ? Об этом прямо заявил глава нашего государства. Но тем не менее представитель, председатель ОБСЕ был, участвовал в конференции, выступал и также говорил о необходимости мирного урегулирования в Украине, о необходимости создания тех механизмов безопасности, которые обеспечили бы безопасность на Евразийском континенте. Причем с учетом интересов всех государств. Это говорит о том, что мало-помалу Запад начинает понимать, что лучше жить в мире и согласии, лучше торговать и обмениваться технологиями, чем воевать, умирать и недоедать", - сказал Игорь Король.

Он отметил, что верит в то, что мир на Европейском континенте наступит очень скоро. "И для этого Минск, руководство нашей страны, готовы сделать все. Мы предоставляем свои территории для гуманитарных акций и операций. Мы помогаем обменивать пленных, воссоединяем семьи. На нашей территории фактически действует штаб по оказанию гуманитарной помощи Украине. Скажите, какие еще государства думают о мире? Государства Запада думают об одном: как найти деньги на продолжение этого конфликта. И лишь Беларусь на сегодняшний день думает о мире в Украине. Я думаю, что украинский народ уже давно понял, кто ему друг, а кто ему враг. И я верю, что этот конфликт в ближайшее время завершится", - подытожил эксперт.-0-