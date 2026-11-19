В Беларуси продолжается совершенствование законодательства в сфере ответственного обращения с животными. После принятия закона подготовлен проект постановления о мерах по его реализации. Документ предполагает ряд положений, регулирующих в том числе выгул собак. Заместитель начальника управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Надежда Севрук рассказала корреспонденту БЕЛТА, с какими собаками можно будет гулять на поводке, а для каких намордник останется обязательным.



Закон установил понятие "выгул". Теперь выгулом считается любое нахождение владельца с собакой за пределами места ее постоянного содержания, и это не обязательно прогулка на специальной площадке. В развитие этой нормы проект постановления уточняет порядок выгула. "Действующее постановление Совета Министров предусматривает, что собак всех пород и размеров нужно выгуливать на поводке и в наморднике, за исключением собак ростом до 25 см в холке и щенков младше трех месяцев. В проекте предлагается изменить этот подход: для большинства собак будет достаточно поводка. Намордник потребуется только для собак пород, включенных в перечень требующих особой ответственности владельца, их метисов и гибридов, а также для опасных собак. Их нужно будет выгуливать и на поводке, и в наморднике", - рассказала Надежда Севрук.



Она подчеркнула, что это решение в первую очередь направлено на комфорт животных, ведь без намордника им легче дышать и поддерживать теплообмен, особенно летом. Отпускать собаку с поводка и снимать с нее намордник можно будет только в специально отведенных местах. На площадках для выгула владельцы смогут свободно гулять с питомцами и заниматься их дрессировкой без поводка и намордника. "Местные исполнительные и распорядительные органы определяют места для таких площадок. Проект постановления предусматривает, что площадки должны быть ограждены, оборудованы информационными знаками и урнами для сбора продуктов жизнедеятельности животных. Кроме того, они должны быть общедоступны - организация, ответственная за устройство площадки, обязана обеспечить владельцам собак свободный доступ к ней", - пояснила замначальника управления.



Что касается уборки за питомцем продуктов жизнедеятельности, то в законе закреплена норма, что владелец во время выгула обязан это делать незамедлительно. В проекте постановления уточняется, что хозяин должен иметь при себе средства для уборки. Достаточно взять с собой обычный пакет, чтобы убрать за животным во время прогулки.



Оговорены в документе и моменты, требующие от владельца использования короткого поводка. "Определены места, где собаку нужно вести на коротком поводке или держать на руках. Например, при пересечении проезжей части, в лифтах и вспомогательных помещениях жилых домов и общежитий, а также на детских площадках. Это необходимо прежде всего для безопасности животного и окружающих. Например, собака на длинном поводке может помешать велосипедисту или оказаться незамеченной водителем автомобиля. В лифте или подъезде короткий поводок поможет хозяину контролировать питомца и не допустить, чтобы собака напугала встречного человека. Способ удерживать животное (на поводке или на руках) зависит от его габаритов", - проинформировала Надежда Севрук.



Что касается отдельных категорий собак, то будет установлен перечень пород, которые требуют особой ответственности владельца. "Определенные правила будут распространяться также на метисов и гибридов таких собак. Представителей этой категории необходимо будет выгуливать в наморднике. Для выгула таких собак на территории одноквартирного жилого дома нужно будет обеспечить безопасные условия: держать животное на поводке или в вольере. Если собака находится без поводка, территория должна быть ограждена так, чтобы животное не могло самостоятельно выйти за ее пределы. Это нужно в первую очередь для благополучия самого питомца, чтобы он не убежал и не попал, например, под машину", - отметила замначальника управления.



Кроме того, в отношении этой категории собак ограничен круг людей, которым можно поручить их выгул. Их нельзя передавать детям и людям, признанным недееспособными. Запрещается выгуливать их в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических и других одурманивающих веществ, а также людям, ранее привлеченным к ответственности за жестокое обращение с животными.



Вторая категория - опасные собаки. "Это две разные категории питомцев. Собаки, требующие особой ответственности владельца, - это животные определенных пород. В перечень войдут крупные собаки, высота которых в холке превышает 70 см, а также породы, отличающиеся повышенной агрессивностью по своим психофизическим качествам. К этой категории будут относиться собаки указанных пород, а также их метисы и гибриды. При этом "опасная собака" - новое понятие, введенное законом. Так будут называть не породу или группу животных, а конкретную собаку, признанную опасной по решению суда или уполномоченного органа. Например, если собака покусала человека или другое животное, пострадавший может обратиться в суд с просьбой признать ее опасной. Решение будет приниматься по конкретному случаю и не будет зависеть от породы собаки. Суд рассмотрит обстоятельства произошедшего и решит, признавать ли животное опасным. Пока подобной практики, насколько известно, нет", - рассказала Надежда Севрук.



Все эти нормы, за исключением уже действующих требований закона, предложены в проекте постановления. "Пока это только проект, и эти нормы не действуют. Мы предлагаем их в рамках совершенствования законодательства и реализации закона. После принятия постановления также будет утвержден перечень пород собак, требующих особой ответственности владельца", - добавила она.



Светлана ПЕКАРЬ,

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