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Для чего в Беларуси нужна единая система гражданской защиты, рассказали в МЧС

Опубликовано:

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Общество
05 октября 2026, 17:00

Для чего в Беларуси нужна единая система гражданской защиты, рассказали в МЧС

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект закона "О гражданской защите" рассмотрен на заседании экспертного совета при Совете Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

Начальник Университета гражданской защиты МЧС Иван Полевода рассказал о том, что разработка данного законопроекта продиктована существующей в мире ситуацией и необходимостью еще раз пристально посмотреть на те проблемы, которые возникают при ликвидации чрезвычайных ситуаций, при защите граждан как в мирное, так и в военное время. "Сегодня мы подошли к той стадии, когда необходимо говорить о том, что системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени нужно объединить. Это позволит оптимизировать затраты на указанные системы, а также более гибко реагировать на возникающие угрозы и повысить безопасность наших граждан", - отметил Иван Полевода.
Разработке данного проекта предшествовало достаточно длительное научное обоснование, были изучены все необходимые аспекты, вопросы, возникающие на различных территориальных уровнях. Все это позволило придать законопроекту максимально практико-ориентированный характер.
Среди основных новшеств Иван Полевода указал введение единой системы гражданской защиты. Также создается институт начальников гражданской защиты. "Статус начальника гражданской защиты в мирное и военное время присваивается премьер-министру. Создается также территориальная структура системы", - отметил начальник Университета гражданской защиты МЧС. Кроме того, в проекте закреплено, что организация и контроль реализации задач гражданской защиты возложены на постоянно действующие органы: на республиканском уровне - МЧС, структурное подразделение или назначенного работника в республиканских органах госуправления, иных организациях, подчиненных Совету Министров.
Также участники заседания рассмотрели законопроект "Об изменении законов по вопросам цифрового белорусского рубля". В проекте закона закреплено, что цифровой белорусский рубль представляет собой новую (дополнительную) форму безналичных денег, которые в отличие от существующей формы учитываются не на банковских счетах, а на цифровых счетах в Национальном банке.-0-

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