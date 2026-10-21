Яков Кедми подчеркнул, что те заграждения, которые строит Европа, с военной точки зрения не имеют никакого значения. "Что, белорусская армия собирается вторгаться в Польшу? Нет. Белорусская армия собирается вторгаться в Литву? Нет, - считает эксперт. - Все это демонстративные выходки только для своего населения, для других стран, чтобы подбодрить себя. Практически они не имеют никакого значения. У них нету сил, они слабеют с каждым днем - политически, экономически, военно".-0-
Общество
21 октября 2026, 19:22
Для чего строят заборы на границе с Беларусью? Мнение военного эксперта
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Новости темы "Проект "В теме" "
21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте БЕЛТА "В теме" военный эксперт, политический аналитик, бывший государственный деятель Израиля Яков Кедми высказал мнение о том, какое значение имеет строительство заборов на границе с Беларусью, назвав это пропагандистским маневром.
На совещании по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил западных "стратегов" за строительство забора на границе с Беларусью, отметив, что возведение таких сооружений - несусветная глупость. Рассуждая на эту тему, Яков Кедми отметил: "Пусть строят. Это пропагандистский маневр. То, что они строят, это не укрепления".
Яков Кедми подчеркнул, что те заграждения, которые строит Европа, с военной точки зрения не имеют никакого значения. "Что, белорусская армия собирается вторгаться в Польшу? Нет. Белорусская армия собирается вторгаться в Литву? Нет, - считает эксперт. - Все это демонстративные выходки только для своего населения, для других стран, чтобы подбодрить себя. Практически они не имеют никакого значения. У них нету сил, они слабеют с каждым днем - политически, экономически, военно".-0-
Яков Кедми подчеркнул, что те заграждения, которые строит Европа, с военной точки зрения не имеют никакого значения. "Что, белорусская армия собирается вторгаться в Польшу? Нет. Белорусская армия собирается вторгаться в Литву? Нет, - считает эксперт. - Все это демонстративные выходки только для своего населения, для других стран, чтобы подбодрить себя. Практически они не имеют никакого значения. У них нету сил, они слабеют с каждым днем - политически, экономически, военно".-0-
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