Для чего создавался Евросоюз? Спицын раскрыл настоящие причины

Говоря о предпосылках и причинах создания Евросоюза, историк обратил внимание на одно из малоизвестных ленинских сочинений под названием "О лозунге Соединенных Штатов Европы". В этой статье Владимир Ленин писал о том, что в условиях империализма Соединенные Штаты Европы либо невозможны, либо реакционны. Говоря о предпосылках и причинах создания Евросоюза, историк обратил внимание на одно из малоизвестных ленинских сочинений под названием "О лозунге Соединенных Штатов Европы". В этой статье Владимир Ленин писал о том, что в условиях империализма Соединенные Штаты Европы либо невозможны, либо реакционны.





"Многие читают это и не понимают, о чем писал Ленин. Но для чего создавали Европейский союз? Кто его создавал? Немцы и французы! Потому что колониальная система в Латинской Америке, Азии, Африке рухнула. А где брать природные ресурсы и дешевую рабочую силу? Да у таких же европейских стран, только рангом пониже", - подчеркнул Евгений Спицын.





По его мнению, в качестве таких государств мощные державы Европы - те же Германия и Франция - рассматривали Румынию, Болгарию, Польшу и страны Балтии: "Вот они и стали тем самым Европейским союзом, а по сути дела, колониями промышленно развитых стран Европы".





Историк отметил, что и постсоветские страны рассматривали в качестве точно таких же колоний. Более того, именно в этом кроется одна из главных причин, по которым страны Запада, в том числе США, добивались краха Советского Союза. "Развал социалистического блока, а затем и развал Советского Союза отсрочили неизбежную гибель капитализма. И в течение 30 лет они пожирали наше экономического наследие. Они получили доступ к сырью за бесценок, к рынку дешевой рабочей силы. Они от всего этого многократно выиграли", - констатировал он.





Возвращаясь к причинам создания Евросоюза, Евгений Спицын обратил внимание, что экономическое объединение европейских стран нужно было обязательно поддерживать военной составляющей. "Почему шло расширение НАТО? Именно поэтому, - уверен историк. - Экономическое господство и доминирование тут же сопровождалось присутствием войск НАТО, пусть и небольших контингентов. Все шло параллельно. Не создание Европейского союза, а расширение НАТО и создало угрозы нашей национальной безопасности".-0-

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Причина создания Евросоюза заключалась в том, что Германия и Франция планировали эксплуатировать менее развитые европейские государства. Такое мнение в проекте БЕЛТА "В теме" выразил историк Евгений Спицын.