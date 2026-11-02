Для чего нужен был "Студенческий список" в Сербии? Рассказала профессор МГИМО

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте БЕЛТА "В теме" доктор политических наук, профессор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Елена Пономарева высказала мнение о том, что "Студенческий список" в Сербии нужен был как сила, чтобы связать разные социальные слои и пробить власть Александра Вучича.Рассуждая о том, чего ждать от политики Сербии, Елена Пономарева отметила: "Нужно быть повнимательнее. Надо посмотреть, кто конкретно войдет в те или иные структуры, кто сформирует парламентские комитеты, кто будет руководителем правительства. И когда они уже выйдут на этот уровень, какие решения они будут принимать".Доктор политических наук обратила внимание на риторику лидера движения "Студенческий список" врача-кардиолога Илии Срдановича. "Есть несколько базовых вопросов, важнейших для сербского общества. И он очень обтекаемо поднимает вопросы, например, о возможности вступления Сербии в Евросоюз. Очень много ограничительных мер есть по этому поводу, недостаточно одного желания. Это вопросы Косово, санкций против России, вступления в "коалицию желающих", это другие моменты, связанные с судопроизводством, с признанием геноцида в Сребренице, это тоже одно из условий. И, конечно, либеральные ценности - легализация однополых браков, гендерное образование и тому подобное. Он сейчас очень обтекаемо дает ответы на эти вопросы, мол, это будет в рамках общественного диалога. Свою позицию он не выражает четко: мы должны все взвесить, у нас есть цивилизационный выбор", - сказала профессор МГИМО."Аморфность объединения нужна была как пробивная сила, чтобы связать многие социальные слои, представителей разных взглядов и возрастов, чтобы пробить власть Вучича. И это получилось. Но это как перемирие во время водопоя. А дальше начнутся противоречия", - резюмировала Елена Пономарева.-0-