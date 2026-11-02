"Аморфность объединения нужна была как пробивная сила, чтобы связать многие социальные слои, представителей разных взглядов и возрастов, чтобы пробить власть Вучича. И это получилось. Но это как перемирие во время водопоя. А дальше начнутся противоречия", - резюмировала Елена Пономарева.-0-
Общество
02 ноября 2026, 17:11
Для чего нужен был "Студенческий список" в Сербии? Рассказала профессор МГИМО
Новости темы "Проект "В теме" "
2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте БЕЛТА "В теме" доктор политических наук, профессор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Елена Пономарева высказала мнение о том, что "Студенческий список" в Сербии нужен был как сила, чтобы связать разные социальные слои и пробить власть Александра Вучича.
Рассуждая о том, чего ждать от политики Сербии, Елена Пономарева отметила: "Нужно быть повнимательнее. Надо посмотреть, кто конкретно войдет в те или иные структуры, кто сформирует парламентские комитеты, кто будет руководителем правительства. И когда они уже выйдут на этот уровень, какие решения они будут принимать".
"Аморфность объединения нужна была как пробивная сила, чтобы связать многие социальные слои, представителей разных взглядов и возрастов, чтобы пробить власть Вучича. И это получилось. Но это как перемирие во время водопоя. А дальше начнутся противоречия", - резюмировала Елена Пономарева.-0-
"Аморфность объединения нужна была как пробивная сила, чтобы связать многие социальные слои, представителей разных взглядов и возрастов, чтобы пробить власть Вучича. И это получилось. Но это как перемирие во время водопоя. А дальше начнутся противоречия", - резюмировала Елена Пономарева.-0-
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