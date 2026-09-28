Дьяченко высказался про секреты сохранения межконфессионального мира и согласия в Беларуси 

"По данным переписи 2019 года, на территории Беларуси проживают представители 156 наций и народностей. И наше государство в качестве главного регулятора конфессиональных и этнонациональных процессов сделало все для того, чтобы все граждане, вне зависимости от религиозной или национальной принадлежности чувствовали себя дома. И, конечно, очень важно использовать духовный потенциал традиционных религий в целях укрепления национальной и демографической безопасности, для сохранения института семьи и брака, поскольку традиционными религиями накоплен богатый опыт решения этих вопросов", - продолжил уполномоченный по делам религий и национальностей.
Он рассказал, что предстоит делать с учетом новых вызовов и рисков, которые четко обозначились по внешнему контуру нашей страны: "Будем работать над тем, чтобы и дальше сохранять тот баланс, то равновесие, которое исторически сложилось на территории нашей страны между представителями различных вероисповеданий и национальных этнических общин. Это наша стратегическая цель и самая главная задача".
"Национальный секрет сохранения межконфессионального мира заключается в том, что государство у нас не устранилось от регулирования этих процессов. И тот мир, тот баланс, который сегодня есть, в этом, прежде всего, заслуга государства как самого главного регулятора этих процессов", - считает Олег Дьяченко.
При этом он подчеркнул: "Очень важно учитывать интересы и религиозных организаций, интересы тех общественных объединений, которые сегодня работают в сфере этнических взаимоотношений. Уважение и строгое соблюдение действующего законодательства позволит нам избежать тех потрясений, которые имеются в соседних государствах и которые возникли на межконфессиональной и межнациональной почве".
"Наш народ традиционно привержен идеям терпимости и взаимоуважения, поскольку исторически так сложилось, что на белорусских землях проживали представители и различных форм христианства, и ислама, и иудаизма, и даже кое-где сохранились носители ранних форм религиозных верований. Поэтому в этом плане будем очень четко регулировать все эти процессы. Но самое важное делать это в интересах национальной безопасности и в интересах белорусского народа", - резюмировал Олег Дьяченко.-0-