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Димитриевскую родительскую субботу отмечают православные верующие

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
07 ноября 2026, 09:03

Димитриевскую родительскую субботу отмечают православные верующие

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Димитриевскую родительскую субботу сегодня отмечают православные верующие.

В православном церковном календаре значится несколько родительских суббот. В эти дни принято совершать особое поминовение усопших. В православных храмах возносятся молитвы о тех, кто отошел ко Господу. Также существует традиция посещать могилы близких после службы.

Димитриевская родительская суббота в этом году приходится на 7 ноября. В церковном календаре она всегда стоит перед днем памяти святого великомученика Димитрия Солунского (его праздник 8 ноября). 

Эта родительская суббота стала днем особого поминовения усопших после того, как русские воины победили в Куликовской битве 1380-го года. Поначалу в этот день сугубо молились именно о тех, кто погиб на Куликовом поле. Однако позже традиция изменилась - в Димитриевскую родительскую субботу стали проводить поминовения всех усопших православных христиан.

Празднование дней памяти предков - неотъемлемая часть христианства. В христианском мировосприятии нет мертвых. У Бога все живы, а потому души усопших людей пребывают вместе с нами в единой Церкви, как бы составляя ее верхний "этаж" - Церковь Небесную.

Согласно христианской вере предки ждут от своих потомков молитвенной помощи. Накануне родительской субботы в православных храмах совершается особая поминальная служба - парастас.

Христиане должны позаботиться о том, чтобы перед праздником были убраны могилы их родных и близких, а также заброшенные могилы поблизости. Достойным воспоминанием об усопшем являются зажженная на могиле свеча и цветы, но прежде всего - молитва об упокоении души.-0-
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