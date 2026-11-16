Диалог власти и бизнеса, поддержка молодежи: стартует Белорусская неделя предпринимательства

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская неделя предпринимательства - 2026 проходит с 16 по 20 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.



"Пул из более чем 200 мероприятий охватит все регионы страны, и у каждого заинтересованного есть возможность принять в них активное участие", - рассказали в пресс-службе. Мероприятия объединят представителей органов власти, бизнеса, инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, образовательных учреждений и инициативных граждан.



Сохранен традиционный формат проведения "каждый день - новое направление". В этом году акценты расставлены следующим образом: первый день - стимулирование предпринимательской инициативы среди молодежи, второй - инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства. Третий день посвящен туристическому направлению, четвертый - диалогу власти и бизнеса.



Завершится Белорусская неделя предпринимательства чествованием победителей национального конкурса "Предприниматель года".-0-