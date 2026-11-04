ДФР: по фактам нарушений в сфере торговли будет дана правовая оценка

"Соблюдение законодательства в сфере розничной торговли находится в зоне постоянного внимания, поскольку эта сфера является одной из высокорисковых с точки зрения совершения правонарушений. Работа по выявлению и пресечению преступлений будет продолжена", - отметил Юрий Кардымон.
Также он сообщил о пресечении противоправной схемы в розничной торговле, связанной с неуплатой налогов в особо крупном размере. Коммерческая торговая организация занималась продажей обуви, трикотажных изделий, постельных принадлежностей, сумок и других товаров легкой промышленности через 20 торговых объектов, расположенных практически во всех регионах страны. Значительная часть ассортимента приобреталась за границей за наличный расчет и без документов. Выручка скрывалась от налогообложения. Не уплачено свыше 2,5 млн рублей налогов. Возбуждено уголовное дело.
Проверки Комитета госконтроля также выявили многочисленные нарушения в магазинах низких цен, где реализуются импортная одежда, обувь, в том числе и детская. В продаже находились товары ненадлежащего качества, без документов, подтверждающих их приобретение и безопасность. В сентябре такие факты имели место в торговых объектах Минского, Калинковичского районов, Дзержинска. Деятельность некоторых из них приостанавливалась.-0-