ДФР: по фактам нарушений в сфере торговли будет дана правовая оценка

"Соблюдение законодательства в сфере розничной торговли находится в зоне постоянного внимания, поскольку эта сфера является одной из высокорисковых с точки зрения совершения правонарушений. Работа по выявлению и пресечению преступлений будет продолжена", - отметил Юрий Кардымон.





Также он сообщил о пресечении противоправной схемы в розничной торговле, связанной с неуплатой налогов в особо крупном размере. Коммерческая торговая организация занималась продажей обуви, трикотажных изделий, постельных принадлежностей, сумок и других товаров легкой промышленности через 20 торговых объектов, расположенных практически во всех регионах страны. Значительная часть ассортимента приобреталась за границей за наличный расчет и без документов. Выручка скрывалась от налогообложения. Не уплачено свыше 2,5 млн рублей налогов. Возбуждено уголовное дело.





Проверки Комитета госконтроля также выявили многочисленные нарушения в магазинах низких цен, где реализуются импортная одежда, обувь, в том числе и детская. В продаже находились товары ненадлежащего качества, без документов, подтверждающих их приобретение и безопасность. В сентябре такие факты имели место в торговых объектах Минского, Калинковичского районов, Дзержинска. Деятельность некоторых из них приостанавливалась.-0-

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/ Органами финансовых расследований Комитета государственного контроля будет дана правовая оценка по всем фактам нарушений в сфере торговли. Об этом сообщил журналистам начальник отдела Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Юрий Кардымон по итогам коллегии КГК, где рассмотрен вопрос наращивания доли продажи белорусских товаров на внутреннем рынке, передает корреспондент БЕЛТА.