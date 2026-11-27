- "Это слезы радости". Участники гуманитарной миссии в белорусско-украинском приграничье поделились эмоциями
- "Останусь в Беларуси". Участница гуманитарной миссии о скором воссоединении с родными
Среди тех, кто ожидает воссоединения, - семилетний Артем. Изначально он расставался с мамой на пару месяцев, но в силу обстоятельств разлука значительно затянулась. Все это время мальчик оставался под присмотром бабушки, но ни дня не проходило без мыслей о маме. "Вы даже не представляете, как это сложно для материнского сердца. Это не передать словами. Мы очень благодарны Беларуси за помощь в этом", - поделилась бабушка мальчика.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец встречал ребят и их сопровождающих. "Мы благодарим за возвращение детей первую леди США Меланию Трамп. Вместе с ней возвращаем не первую и, надеюсь, не последнюю группу украинских детей. Благодарю Республику Беларусь за содействие, в очередной раз мы делаем это через Беларусь. Спасибо за все, что сделано для нас. Все было организовано на очень высоком уровне", - сказал он.
Дмитрий Лубинец также подчеркнул, что в настоящее время продолжаются переговоры по различным гуманитарным направлениям, касающиеся как возвращения украинских детей к близким, так и возможного проведения миссий, аналогичных операции по эвакуации населения из прифронтовых Алешек.
Как сообщалось, сегодня гуманитарная миссия уже помогла в воссоединении с семьями 23 пожилым гражданам, прибывшим из России, и 20 - из Украины.
Беларусь неизменно придерживается миролюбивой позиции и демонстрирует миротворческую политику, создавая необходимые условия для диалога сторон конфликта, а также оказывая содействие в обеспечении гуманитарных маршрутов, воссоединении семей, обмене военнопленными, телами погибших военнослужащих. Уже свыше 70 гуманитарных, обменных миссий проведено в Беларуси.-0-
Фото Марины Васильевой