Детский травматизм в летних лагерях Беларуси снизился по сравнению с прошлым годом

"По сравнению с прошлым годом снизилось количество полученных детьми в лагерях травм: 146 случаев против 162 в 2025 году. Из них травмы тяжелой степени (переломы пальцев рук, конечностей и др.) - 43 случая. Большая часть травм обусловлена несоблюдением правил безопасности при организации физкультурно-оздоровительных мероприятий и играх с мячом. Остальные травмы - царапины, ссадины и ушибы", - рассказала Вия Шушкевич.
Вопросы безопасного и эффективного отдыха детей находились на особом контроле санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения. Главная задача ведомства заключалась в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия, исключении рисков инфекционных заболеваний и пищевых отравлений.
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"Нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства были выявлены в 53% лагерей. Наибольшее внимание уделялось организации питания детей. Нарушения в этой части составили 46%, из них 23% случаев было обусловлено несоблюдением режима уборки и дезинфекции производственных помещений, мытья посуды, личной гигиены работниками, в связи с чем потребовалось проведение внеочередной генеральной уборки на 32 объектах питания. Не допущено использование в питании детей более 900 кг небезопасной продукции", - добавила Вия Шукевич.
Кроме того, проведение всего комплекса противоклещевых профилактических мероприятий в подготовительный период на протяжении нескольких лет позволило стабилизировать динамику обращаемости по поводу укусов клещей. В оздоровительный период зарегистрировано 36 случаев. В 2025 году тоже 36, в 2024 - 47, а в 2023 - 56.
Вия Шукевич подчеркнула, что среди детей также велась информационно-разъяснительная работа. Основной акцент - профилактика потребления табачной и никотиносодержащей продукции, в том числе электронной системы курения. Для первой смены работа проводилась и во время акции "Беларусь против табака".
"Летняя оздоровительная кампания 2026 года успешно завершена. Благодаря скоординированным действиям профильных ведомств санитарно-эпидемиологическая обстановка оставалась стабильной на протяжении всего периода. В фокусе внимания на сегодняшний день подготовка к лету 2027 года. Совместно с собственниками лагерей специалисты санитарно-эпидемиологической службы Минздрава участвуют в формировании планов по улучшению материально-технической базы, чтобы к лету условия для отдыха детей стали более современными, комфортными и безопасными", - подытожила она.-0-
Фото Валерии Куневич