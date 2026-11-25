В этом году концепция конкурса "Леди Беларусь" - сила, мудрость, красота. Она предполагает демонстрацию индивидуальности и творческого потенциала женщин. "Наши леди совершенно разные, мы не привязывались к какому-то одному образу, но их объединяет сила, мудрость и красота. Отличительная черта конкурса в том, что многие девушки здесь практически не знакомы глобально с миром моды и красоты, кто-то впервые выходит на сцену. А на этом проекте произошел их рост", - рассказала заместитель начальника управления государственных, официальных и культурных мероприятий Национальной школы красоты Ольга Никитина.Подготовка к финалу началась в сентябре. После отбора участницы познакомились друг с другом, прошли серию мастер-классов и встретились с победительницей конкурса прошлого года Маргаритой Маскялиене. Кроме того, представительницы прекрасного пола работали над сценическим мастерством, хореографией и образом. "Мы старались выстроить репетиции таким образом, чтобы каждая раскрылась полностью, - пояснила она. - Программа финала достаточно серьезная. Будет три выхода: деловой, более романтичный и заключительный в самых шикарных нарядах. Каждая участница подготовила видеовизитку, в которой через призму философии конкурса рассказывает о себе".Особое внимание уделено индивидуальности образов. Леди сами разрабатывали и шили под заказ свои финальные наряды. Например, одна из участниц Анастасия представляет себя в образе женщины-реки - разной, яркой и в то же время спокойной.Главной наградой, помимо нового престижного статуса, станет приоритетное право представлять Беларусь на международной арене. В следующем году белоруски продолжат участвовать в конкурсе красоты стран БРИКС. Также традиционным остается один из самых значимых мировых конкурсов "Миссис Вселенная". "При этом не каждая участница готова к такой ответственности впоследствии. Победительница отвечает не только за свой внутренний и внешний образ, но и за всю страну. Это большая миссия - представить красоту белорусских женщин", - подчеркнула Ольга Никитина.Готовится к финалу "Леди Беларусь" 46-летняя Алеся Балтынская. Первым ее конкурсным успехом стало третье место в проекте "Топ-модель Весна-2026" Национальной школы красоты. Затем она попала на международный конкурс красоты в Сингапуре. "Я начала заниматься моделингом в сентябре прошлого года. Проходила обучение в частной школе и стала там по итогам лучшей ученицей, после этого пригласили на международный конкурс. А если ты участвуешь там, как не попробовать себя и в главном национальном конкурсе. Я с удовольствием пришла сюда, чтобы испытать себя еще раз и понять, на что я способна", - рассказала финалистка.При этом ее гордостью являются не титулы, а статус мамы троих детей. Вместе с мужем Алеся воспитывает двух сыновей и дочку. Именно они - главный стимул и вдохновение. Она отметила, что моделинг стал для нее не просто хобби, а способом показать дочери пример сильной и уверенной женщины. "Мне хочется, чтобы она развивалась в этой сфере и видела, как должна выглядеть леди и какие поступки совершать. Поэтому стараюсь сама совершенствоваться и прививать ей это. А пока инициативу берет на себя папа, и наша девятилетняя красавица вся в спорте. Но она уже восхищается и тоже хочет пойти в модельную школу", - добавила участница.По мнению Алеси Балтынской, важна не только красота на сцене, но и то, каким человеком ты остаешься после конкурса. "Здесь важно, как ты будешь проявлять себя и какое отношение у тебя к людям. На сцене все может быть красиво, но мы проходим разные этапы репетиций. Я хочу остаться с ощущением, что сделала все хорошо, была тактична, никого не обидела. Помимо этого, победа - большая ответственность. Нужно каждый день проявлять себя с лучшей стороны, быть открытой, уметь слушать и помогать людям. С титулом "Леди Беларусь" ты также должна знать традиции своей страны и уметь рассказать о них другим, ценить и любить родину. Это все ежедневная работа. Нужно не прекращать расти, чтобы показывать себя с наилучшей стороны и быть примером для других", - рассказала она.Подготовка к конкурсу красоты состоит и из семейных ритуалов. К примеру, Алеся вместе со своей дочкой любит создавать дома импровизированный спа-салон: наносить маски для лица, крема, делать массажи. Кроме того, многодетная мама убеждена, что залог успеха кроется и в поддержании фигуры через диеты и посещение тренажерного зала. "А чтобы везде успевать, нужно грамотно планировать время и расставлять приоритеты, распределять обязанности между членами семьи. Естественно, конкурс не должен ни в коем случае отодвигать на последний план родных, работу. Но немаловажна и поддержка близких - тогда у тебя не будет никаких преград", - поделилась секретом красавица.Ее сильная сторона кроется во взгляде и харизме. Она также считает себя целеустремленным человеком. "Это не значит, что я ничего не боюсь. Даже если ты в чем-то не уверен, надо все равно быть сильным и переступать через свои страхи, идти только вперед", - дополнила Алеся Балтынская.Надежде Хиджаз 45 лет. Она окончила БГУ по специальности "менеджер-экономист управления персоналом". За ее плечами путешествия по многим странам и знакомство с самыми разными культурами и традициями. Но, по ее убеждению, красивее белорусской женщины нет.Интерес к конкурсам красоты начался с детской мечты почувствовать себя принцессой, выйти на сцену и ощутить ее особую атмосферу. А участие в "Леди Беларусь" дает возможность раскрыть в себе новые грани. "Порой женщина сама не подозревает, какой в ней скрыт потенциал. Именно в этом возрасте - большие возможности. Когда женщина горит делом - ее глаза сверкают, а все вокруг счастливы. На таких конкурсах ты познаешь себя с новых сторон, обмениваешься опытом, выходишь из зоны комфорта. Я бы пожелала всем хоть раз пройти этот путь - это как одна сессия психотерапевта", - отметила Надежда Хиджаз.Важную роль играет и поддержка семьи. "Все отреагировали очень хорошо. Мой муж вообще будто участвует вместе со мной и поддерживает со всех сторон. Я пришла на конкурс не соревноваться и не сравниваю себя ни с кем. Но я хочу, чтобы во мне увидели уверенность, образованность, доброту в глазах и то, что хранится у меня внутри", - рассказала финалистка.Помимо общих репетиций, Надежда занимается со стилистами, продумывает наряды, работает с психологом и берет индивидуальные уроки дефиле. "Хочу пройти этот путь так, чтобы потом ни о чем не жалеть. Участвовать в "Леди Беларусь" волнительно, но важно научиться справляться с эмоциями", - убеждена она."Наши женщины самые сильные, у каждой за плечами есть опыт, порой непростой. Но они знают, как идти напролом и преодолевать трудности. Любовь и красота несут свет этому миру - тогда весь мир вокруг такой женщины оживает", - подчеркнула красавица. Надежда уверена, что настоящая красота женщины - внутренняя. "Она должна быть целеустремленной, образованной, уверенно идти по жизни, уметь слушать и слышать других, оставаться доброй. Можно надеть платье от кутюр, сделать красивый макияж, но это на один вечер. Та женщина прекрасна, с которой хочется находиться рядом. И именно она достойна победы. Она гордится своей страной, несет ее традиции и культуру, является примером для других. Через нее весь мир увидит нашу Беларусь такой же красивой, сильной, добродушной и душевной", - подчеркнула она.Путь от организатора проектов в сфере красоты, моды и стиля до участницы конкурса прошла 39-летняя Екатерина Матузова. "Я решила посмотреть на конкурс с другой стороны и испытать те эмоции, которые получают участницы. Конечно, самые сильные впечатления мы получим во время финала, где будут наши близкие, родные, гости. Там мы устроим действительно хорошее и красивое представление, настоящую шоу-постановку", - рассказала она.Подготовка - это не только репетиции и сцена, но и женское общение, обмен опытом и внутренняя трансформация. "За бытовыми делами, семьей, работой мы часто забываем про себя. Через такие проекты женщина вспоминает, что она уникальна. Также хочется показать всему миру, какие белоруски прекрасные и неповторимые", - считает Екатерина.Леди оттачивает каждый шаг и на репетициях, и дома. Своей главной фишкой она считает внутреннюю энергию, которая, уверена участница, никого не оставит равнодушным.Финал обещает быть ярким и запоминающимся. Уже 27 ноября в Минске определят обладательницу титула "Леди Беларусь - 2026", но, как отмечают организаторы и участницы, главный результат конкурса - не корона, а внутренний рост, новые знакомства, уверенность в себе и возможность показать миру красоту, силу и мудрость белорусских женщин.Виолетта ДРОЗД,БЕЛТА.-0-