Детокс печени не работает: гастроэнтеролог развенчала популярный миф

- В официальной литературе информации по детоксу печени я не нашла. Традиционная медицина считает, что это может иметь негативные последствия для организма, - говорит Ольга Панес. - Переход, например, исключительно на фруктовые соки - это энергетический стресс для организма. А фруктоза хотя и полезное вещество, которое содержится во фруктах, но, по современным данным, может вызывать ожирение печени. Это не значит, что не надо есть фрукты и овощи - они обязательно должны быть в рационе, но избыточное их количество пользы не принесет. Кроме того, некоторые люди при употреблении неразведенных свежевыжатых соков испытывают дискомфортные ощущения - мы говорим о диспепсии, что может стать поводом для обращения к доктору.Ольга Панес подчеркнула, что печень можно сравнить с перерабатывающим заводом, у которого хорошая очистительная система, заложенная генетически, поэтому дополнительный детокс ей не нужен.- Если же у человека действительно есть проблемы с печенью, с гепатобилиарной системой (а гепатиты бывают разные, в том числе аутоиммунные и вирусные), то в этой ситуации есть подтвержденные методы терапии (противовирусная, например, при вирусных гепатитах и специфическая - при аутоиммунных), никак не связанные со свежевыжатым соком сельдерея. Назначаются препараты с гепатопротекторным эффектом, но ни в коем случае не детокс, который не поможет, а только навредит, - отмечает врач.