Дети, которые больше времени проводят на улице, меньше страдают миопией - офтальмолог

Среди основных способов коррекции миопии - ношение очков, которые должны быть подобраны максимально правильно и точно. "Контактные линзы являются альтернативой очкам, но они требует большей заинтересованности человека, соблюдения строгих гигиенических нор. Существуют также специальные ортокератологические линзы, которые надевают на ночь. От их воздействия в течение от шести до восьми часов сна происходит ужимание роговицы. За счет того, что роговица стала тоньше, преломление лучей происходит правильно и зрение улучшается. Но это временное явление: к вечеру роговица приходит в свою физиологическую норму", - рассказал офтальмолог.
Что касается лазерной коррекции, то, по словам специалиста, она доступна с 18 лет, а верхний возрастной порог составляет 42-43 года. "Миопия может остановиться на том уровне, на котором она возникла, но бывает и патологическая, прогрессирующая миопия, за которой нужно следить, регулярно бывая у врача. А чтобы приостановить развитие этого заболевания, нужно соблюдать зрительную гигиену, чередуя работу с гаджетами на ближнем расстоянии с отдыхом, не забывать о физической активности, больше времени проводить на свежем воздухе, соблюдать режим сна и питания. Кстати, дети, которые находятся на улице по четыре -шесть часов в день, меньше страдают миопией", - отметил Михаил Панес.-0-
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