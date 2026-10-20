"Дети и внуки - главная поддержка". Участницы конкурса "Супербабушка" о подготовке к финалу

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси впервые проходит республиканский конкурс "Супербабушка", организованный ОО "Белорусский союз женщин" в Год белорусской женщины. В Минск прибыли 14 участниц со всей страны для подготовки к финальному шоу, передает корреспондент БЕЛТА.





Участницы нового масштабного проекта - женщины с активной жизненной позицией, которые доказывают, что пенсионный возраст и статус бабушки - время новых открытий, творчества и реализации самых смелых идей.

Одна из финалисток, 50-летняя Инна Танкович из Витебска, работает бухгалтером в областном управлении МЧС. У нее две взрослые дочки и двое внуков - восьмилетняя Таня и четырехлетний Артем. "Когда мне позвонили и сказали, что я прошла в финал, сначала даже не поверила. Родные меня во всем поддерживают, дочки и внуки очень рады, собираются приехать на финал в Минск. Они - моя главная поддержка. С внуками мы очень дружны: младший всегда с нетерпением ждет, чтобы приехать в гости. Дочки для меня как подружки, на День матери устроили мне сюрприз: приехали на работу с огромным букетом цветов. Моя жизнь наполнена заботами, но это только в радость", - рассказала Инна Танкович. Одна из финалисток, 50-летняя Инна Танкович из Витебска, работает бухгалтером в областном управлении МЧС. У нее две взрослые дочки и двое внуков - восьмилетняя Таня и четырехлетний Артем. "Когда мне позвонили и сказали, что я прошла в финал, сначала даже не поверила. Родные меня во всем поддерживают, дочки и внуки очень рады, собираются приехать на финал в Минск. Они - моя главная поддержка. С внуками мы очень дружны: младший всегда с нетерпением ждет, чтобы приехать в гости. Дочки для меня как подружки, на День матери устроили мне сюрприз: приехали на работу с огромным букетом цветов. Моя жизнь наполнена заботами, но это только в радость", - рассказала Инна Танкович.

Говоря о предстоящих испытаниях и насыщенной программе подготовки, финалистка призналась: "Сцены немного побаиваюсь, ведь никогда раньше на нее не выходила. Но организация на высоте, нас окружили такой заботой и комфортом, что мы чувствуем себя уверенно и с нетерпением ждем репетиций". Говоря о предстоящих испытаниях и насыщенной программе подготовки, финалистка призналась: "Сцены немного побаиваюсь, ведь никогда раньше на нее не выходила. Но организация на высоте, нас окружили такой заботой и комфортом, что мы чувствуем себя уверенно и с нетерпением ждем репетиций".





Минчанке Людмиле Дицевич 72 года. Она филолог и педагог с 50-летним стажем. За ее плечами преподавание в школе и гимназии, БГУКИ и БНТУ, а сегодня она поет в гитарном и вокальном ансамблях Территориального центра социального обслуживания населения Партизанского района, самостоятельно сочинила уже 89 песен, пишет рассказы.





"Раньше нас не учили любить себя и ставить на первое место. Но я считаю, что жизнь на пенсии может быть невероятно яркой и насыщенной. Некоторые могут сказать: "Куда тебе в таком возрасте на сцену, участвовать в проектах?". Но лежать дома перед телевизором не так интересно, как выступать перед зрителями. Я чувствую, что перейду этот барьер в 80 лет и жизнь только начнется", - уверена Людмила Дицевич.

Она рассказала, что нашла свое призвание в творчестве и активной позиции. "Я пишу песни о себе, семье, внуках, Минске. Проект "Супербабушка" очень важен для меня, чтобы показать: я не просто бабушка, которая варит борщи и печет пироги, а женщина, живущая в ритме активного долголетия. Я точно знаю, что для своих детей и внуков я уже супермама и супербабушка, а теперь хочу стать ей на республиканском уровне", - добавила она. Она рассказала, что нашла свое призвание в творчестве и активной позиции. "Я пишу песни о себе, семье, внуках, Минске. Проект "Супербабушка" очень важен для меня, чтобы показать: я не просто бабушка, которая варит борщи и печет пироги, а женщина, живущая в ритме активного долголетия. Я точно знаю, что для своих детей и внуков я уже супермама и супербабушка, а теперь хочу стать ей на республиканском уровне", - добавила она.





Организаторы отметили, что главная цель конкурса "Супербабушка" - показать созидательную роль белорусских женщин, подчеркнуть важность преемственности поколений и семейных традиций, а также продемонстрировать возможности активного долголетия в нашей стране.





Проект реализуется при поддержке Министерства труда и социальной защиты, Минского городского исполнительного комитета и областных исполнительных комитетов. Впереди у конкурсанток насыщенная программа: репетиции, примерки, фото- и видеосъемки, а также подготовка к яркому финальному шоу, которое состоится 23 октября.-0-